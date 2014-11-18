الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج تشن حملة على حائزي الأسلحة النارية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج حملة أمنية علي حائزي الأسلحة النارية ، حيث تم ضبط عدد ” 2 ” بندقيه اليه عيار 7.62×39 وذات دبشك خشبي و ” 8 ” طلقات من ذات العيار حيازة المتهم عنتر عبد الجليل موسى سن 37 عامل ومقيم الاداره الغربية بمركز جرجا وذلك بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3561 أدارى مركز جرجا لسنة 2014م .

وتم أيضا ضبط طبنجة عيار 8.5 ماركة استرا مطموسة الارقام و4 طلقة من ذات العيار حيازة المتهم محمد حسني عبد الله محمد سن 25 عامل ومقيم باجا مركز سوهاج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6699 إداري مركز سوهاج لسنة 2014م .

و ضبط طبنجة مجهولة الماركة والعيار حيازة المتهم عادل جاد عبد الغني سن 30 عامل ومقيم باجا مركز سوهاج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6699 إداري مركز سوهاج لسنة 2014م .

فرد خرطوش عيار 16م و5 طلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم محمد حسن وهب الله لازم سن 35 عامل ومقيم أولاد حمزة مركز العسيرات ، والمحكوم عليه في الجناية رقم 4285 جنايات مركز العسيرات لسنة 2013م .

و المقيده برقم 1547 كلى جنوب سوهاج ” مخدرات ” حبس 5 سنوات بجلسة 10نوفمبر 2014 تحرر عن ذلك المحضر رقم 2560 إداري مركز العسيرات لسنة 2014م .