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مقتل 4 أشخاص في هجوم انتحاري بكابول.. و”طالبان” تعلن مسئوليتها

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مقتل 4 أشخاص في هجوم انتحاري بكابول.. و”طالبان” تعلن مسئوليتها مقتل 4 أشخاص في هجوم انتحاري بكابول.. و”طالبان” تعلن مسئوليتها

أرشيفية

قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية “كابول” صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما يعد الأحدث في سلسلة التفجيرات التي شهدتها العاصمة الأفغانية مؤخرًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي – حسبما نقلت “فوكس نيوز” الأمريكية – إن شاحنة صغيرة محملة بالمتفجرات اصطدمت ببوابة مجمع سكني يقطنه أجانب، مشيرا إلى أن عددا من المسلحين حاول اقتحام المبنى عقب تدمير البوابة.

من جانبها، قالت قوة المساعدة الأمنية الدولية التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أفغانستان إنه لم يصب أي من أفرادها جراء هذا الهجوم.

ومن جانبها  أعلنت حركة “طالبان” مسئوليتها عن هذا الهجوم.

أ ش أ

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