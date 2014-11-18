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ضبط مرتكب واقعة “زنا محارم” بالمنوفية أثناء التخلص من طفله

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ضبط مرتكب واقعة “زنا محارم” بالمنوفية أثناء التخلص من طفله ضبط مرتكب واقعة “زنا محارم” بالمنوفية أثناء التخلص من طفله

ضبط – أرشيفية

تمكنت ضباط الأمن القومي بالبر الغربى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، بضبط حلوانى بالمدينة ارتكب واقعة ” زنا محارم ” مع زوجة شقيقه .

وحاول التخلص من الطفل ، حيث لفت إنتباه القوات أثناء مباشرة مهام عملهم بمجمع المواقف بمدينة شبين الكوم قيام أحد الأشخاص ويدعى  محمد  ع  م سن 27 حلوانى يحمل طفل حديث الولادة 

وبإستيقافه ومناقشته قرر أن الطفل نجله من زوجة شقيقة ، الذى يعمل بالخارج وأنه كان في طريقة الى مدينة القاهرة للتخلص منه لإيداعه بإحدى دور الأيتام ، تم ضبطه وتم إيداع الطفل حضانة مستشفى شبين الكوم التعليمى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7280 إدارى قسم شبين الكوم لسنة 2014م .

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