ضبط مرتكب واقعة “زنا محارم” بالمنوفية أثناء التخلص من طفله

تمكنت ضباط الأمن القومي بالبر الغربى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، بضبط حلوانى بالمدينة ارتكب واقعة ” زنا محارم ” مع زوجة شقيقه .

وحاول التخلص من الطفل ، حيث لفت إنتباه القوات أثناء مباشرة مهام عملهم بمجمع المواقف بمدينة شبين الكوم قيام أحد الأشخاص ويدعى محمد ع م سن 27 حلوانى يحمل طفل حديث الولادة

وبإستيقافه ومناقشته قرر أن الطفل نجله من زوجة شقيقة ، الذى يعمل بالخارج وأنه كان في طريقة الى مدينة القاهرة للتخلص منه لإيداعه بإحدى دور الأيتام ، تم ضبطه وتم إيداع الطفل حضانة مستشفى شبين الكوم التعليمى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7280 إدارى قسم شبين الكوم لسنة 2014م .