محافظ أسوان: لن يتم إعادة تشغيل مصنع الأسمدة بالسباعية الا بعد موافقة «البيئة»

قال اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان ، إن قرار وزارة البيئة يعتبر الحكم والفيصل لإعادة تشغيل مصنع أسوان للأسمدة الفوسفاتية بالسباعية ، والذي

> توقف العمل فيه منذ ثورة 25 يناير ، حيث أنه سيقوم جهاز شئون البيئة التابع للوزارة بمراجعة كافة الاشتراطات للتأكد الكامل من مطابقتها بيئياً علي المنطقة المحيطة بموقع المصنع الحالي بالسباعية شرق وعدم حدوث أي أضرار مستقبلية علي أهالي المنطقة .

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التشاورية الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي المعدلة لمصنع أسوان للأسمدة والمواد الكيماوية بالسباعية شرق ، والتي حضرها المهندس عبد السلام الجبلي رئيس مجلس إدارة المصنع والدكتور محمد عبد الرحمن والدكتور ياسر السيد ممثلي جهاز شئون البيئة ، والكيميائي سمير عبد الغني رئيس قطاع المصانع بشركة أبوزعبل للأسمدة والكيماويات وسعاد كرمي مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بأسوان ولفيف من أهالي وقيادات قري مدينة السباعية وادفو ، حيث بدأ المحافظ الجلسة ببعث رسالة طمأنة لأهالي القري المحيطة بمصنع الأسمدة بأنه يعتبر المحامي والمتحدث عنهم ، وأنه لن يتوانى عن معايير الصحة العامة و توافر أشترطات السلامة البيئة والأمان الكامل التي سيعدها جهاز شئون البيئة بالوزارة بشأن المصنع حفاظاً علي سلامة أهالي السباعية .

ومن جانبه أوضح المهندس عبد السلام الجبلي ، بأن مصنع أسوان للأسمدة الفوسفاتية تم إنشاؤه في عام 2008 خلال عام ونصف ومقام علي مساحة 175 ألف متر مربع وباستثمارات 300 مليون جنيه ، ويحتوي علي وحدة إنتاج سماد أحداي سوبر الفوسفات الناعم بطاقة 300 ألف طن / سنوياً ، ووحدة تحبيب بطاقة 200 ألف طن سنوياً ، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة كمرحلة أولي ، وألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف الجبلي ، بأن جلسة التشاور مع أهالي السباعية تهدف في المقام الأول لوضع معايير وأسس محددة لآلية التعامل بين إدارة المصنع والأهالي بشفافية كاملة ، وخلق ثقة متبادلة فيما بينهم من أجل الوصول إلي الهدف المنشود وهو أنه في حال إعادة تشغيل المصنع من جديد بعد قرار جهاز شئون البيئة سيتم علي الفور البدء في تنمية المنطقة المحيطة بالمصنع بالكامل وتقديم كافة الخدمات المجتمعية ، وخاصة أنه سيتم تخصيص 30 % من أرباح المصنع لهذا الغرض علي مدار 5 سنوات وخلال الجلسة التشاورية استمع محافظ أسوان والحضور إلي اقتراحات أهالي وشباب السباعية ومركز ادفو ومطالبهم والتي اتسمت بالايجابية في عرض كافة الأراء والمتمثلة غالبيتها في عدم إعادة تشغيل المصنع إلا بعد موافقة البيئة علي ذلك .