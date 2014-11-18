ما تحتاجين معرفته قبل تخريم أذن طفلتك

ثقب أذن الفتيات رغم أنَّه يعدُّ مسألة بسيطة، إلا أنَّه يحتاج لعناية واهتمام بعدها، كما أنَّه يحتاج أن يتم بنظافة وبواسطة شخص معيَّن؛ لضمان الأمان والسلامة لطفلتك.

«سيدتي» تقدِّم لك كل ما تحتاجين معرفته في السطور التالية:

• السن المناسبة لثقب الأذن

يتفق الخبراء على أنَّ هذا هو قرار شخصي، لكن بعضهم الآخر يحذِر من المخاطر المحتملة لثقب أذني ابنتك في وقت مبكر؛ فثقب الجلد يمكنه إتاحة الفرصة للعدوى، ولأنَّ الرضع لا يزالون في مرحلة تطوير نظام المناعة، فعليك الانتظار؛ حتى يكون عمر طفلتك 6 أشهر لثقب أذنيها.

• اختيار الحلق

يمكن للأقراط الجراحيَّة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أن تكون أفضل اختيار؛ لأنَّ هذا المعدن لا يحتوي على النيكل أو أي سبائك قد تسبب الحساسيَّة، ويوصي الخبراء بتجنب استخدام الأقراط التي تحتوي على النيكل والكوبالت؛ لما قد تسببه من حساسيَّة للأطفال.

الاحتياطات والعناية بعد التخريم.. إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها:

- إذا استخدمت فرد التخريم، فتأكدي من تعقيمه.

- إذا اخترت أقراطاً من الذهب، فلا تخلعيها من أذني طفلتك قبل 6 إلى 8 أسابيع على الأقل من لحظة التخريم.

- لا تنزعي الأقراط أثناء مرحلة الشفاء؛ لأنَّ موضع الثقب قد ينغلق أيضاً.



- استخدمي مسكناً للألم أو محلول تطهير قبل التخريم، وبعده بحسب نصيحة الطبيبة.

- اغسلي يديك دائماً قبل لمس أذن طفلتك. وأديري الأقراط بلطف كل بضعة أيام؛ حتى يتحرَّك جلد الثقب.

- كوني حذرة عندما تحممين طفلتك أو تغيرين لها، بحيث لا تعلق في أذنيها الملابس أو فوطة (منشفة) الاستحمام. وأبقي موضع الثقب نظيفاً وجافاً.



- راقبي علامات ومؤشرات الالتهاب، مثل التصاق الأقراط بالبشرة، والانتفاخ، والاحمرار، والحرارة، والسائل كريه الرائحة من الموضع المخروم. في حال شككت بوجود التهاب، اذهبي إلى الطبيبة مباشرة.

- حاولي إلهاء طفلتك لو شدَّت أذنها أو الأقراط.

- لا تستعجلي تغيير أقراط الأذن في الأشهر القليلة الأولى؛ لأنَّ شحمة الأذن في طور الشفاء. قد يتأخر شفاؤها بسبب الالتهاب أو الحساسيَّة من إدخال معادن مختلفة.