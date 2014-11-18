فيديو وصور.. أولى مشاهد هجوم على كنيس أسفر مقتل 5 إسرائيليين بالقدس

ذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن 5 إسرائيليين قتلوا في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس المحتلة، حسبما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية.

فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن رجلين مسلحين بمعاول وسكاكين يعتقد أنهما فلسطينيان أصابا ثلاثة أشخاص على الأقل في معبدبالقدس قبل أن تطلق الشرطة عليهما النار وتقتلهما.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد «نرى أن هذا هجوم إرهابي».

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أفادت مصادر طبية الثلاثاء بأن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم استهدف كنيس يهودي بالقدس.

وأفادت خدمة «نجمة داوود» للإسعاف إن حالة العديد من المصابين خطيرة.