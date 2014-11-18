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اليوم نظر تظلم إنجي حبيب على منعها من التصرف في أموالها

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اليوم نظر تظلم إنجي حبيب على منعها من التصرف في أموالها اليوم نظر تظلم إنجي حبيب على منعها من التصرف في أموالها

أرشيفية

تنظر المحكمة الاقتصادية، ثالث جلسات تظلم انجى حبيب مالكة شركة «ساي يور واي» للتسويق الإلكتروني من أمر منعها من التصرف في أموالها على خلفيه اتهامها بالنصب الإلكتروني على المواطنين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بدر السبكي، وعضوية المستشارين سامي شومان، وأحمد رفعت، وأمانة سر محمد على، ومحمد أبوالعلا.

كانت الدائرة التاسعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار فرج عبدالغنى وامانة سر عبدالرحمن محمد قد أصدرت في يونيو من العام الماضي حكمها بتأييد قرار النائب العام بمنع«حبيب»، وأحمد مستور من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهما بالنصب الإلكتروني .

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