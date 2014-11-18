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أوباما يأمر بمراجعة الإجراءات المتبعة عند خطف جماعات إرهابية لأمريكيين

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أوباما يأمر بمراجعة الإجراءات المتبعة عند خطف جماعات إرهابية لأمريكيين أوباما يأمر بمراجعة الإجراءات المتبعة عند خطف جماعات إرهابية لأمريكيين

أمر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بمراجعة الإجراءات المتبعة لدى تعرض مواطنين أمريكيين في الخارج للخطف رهائن على أيدي جماعات إرهابية، وذلك بحسب رسالة للبنتاجون نشرت الإثنين.

والرسالة المؤرخة بتاريخ الثلاثاء الماضي نشرت غداة بث تنظيم «داعش» شريط يظهر عملية ذبح الرهينة الأمريكي بيتر كاسيج على يد عنصر في تنظيم «داعش» الجهادي.

وتوضح نائبة وزير الدفاع، كريستين وورموث، في الرسالة التي نشرتها صحيفة «ذي ديلي بيست» أن الأمر الذي أصدره الرئيس بخصوص هذه المراجعة يركز على جوانب «انخراط العائلات وجمع المعلومات الاستخبارية وسياسات الانخراط الدبلوماسي».

وتضيف أن «الرئيس طلب أخيرًا إجراء مراجعة شاملة لسياسة الأمريكية في ما خص حالات اختطاف الرهائن في الخارج المرتبطة بالإرهاب».

ووجهت وورموث رسالتها إلى النائب الجمهوري دانكان هانتر، عضو لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب.

وبحسب وورموث، فإن طلب أوباما هذا «هو نتيجة لتزايد وتيرة اختطاف أمريكيين في الخارج واعتراف بالخطر الذي تشكله بعض الجماعات الإرهابية المحددة».

وأعلن «داعش» في شريط فيديو نشر على الإنترنت الأحد قتل الرهينة الأمريكي بيتر كاسيج ردًا على إرسال جنود أمريكيين إلى العراق. وهو الغربي الخامس الذي يقطع التنظيم الجهادي رأسه منذ أغسطس، بعد الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملي الإغاثة البريطانيين آلن هينينج وديفيد هينز.

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