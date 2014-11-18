اختفاء ملكة جمال هندوراس المشاركة في منطقة تسيطر عليها عصابات المخدرات

قالت تقارير إن ملكة جمال هندوراس اختفت قبل أيام من موعد توجهها للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم.

وقال سلفادور نصر الله، المذيع التلفزيوني الشهير ومقدم مسابقة ملكة جمال هندوراس، إن ماريا خوسيه ألفارادو (19 عاما) تغيبت منذ الخميس عندما شوهدت وهي تغادر حفلا بصحبة شقيقتها وتستقلان سيارة لا تحمل لوحات معدنية.

وأضاف نصر الله «ما يقلقني هو أن السيارة لا تحمل لوحات معدنية».

واختفت الفتاتان في منطقة سانتا باربرا غرب هندوراس والتي تسيطر عليها عصابات المخدرات.

وقال خوسيه كويلو المتحدث باسم وكالات الأمن الحكومية «نأمل في العثور عليهن أحياء.» وتابع كويلو قائلا إنه يتم حاليا استجواب أربعة أشخاص.

وهندوراس عاصمة القتل في العالم إذ يتجاوز معدل جرائم القتل 90 شخصًا لكل 100 ألف شخص وهو ضعف المعدل في فنزويلا وبيليز والسلفادور.

وقال نصر الله إنه كان من المقرر أن تغادر ألفارادو هندوراس متوجهة إلى لندن الأربعاء. وتابع «لن تكون مفاجأة أن نبلغ القائمين على المسابقة إنها اختطفت... فأنت تقرأ كل يوم عن أشخاص يفقدون ويغتالون».