بالصور.. متظاهرون يرشقون رئيس التشيك بالبيض في ذكرى «الثورة المخملية»

قذف متظاهرون الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، بالبيض، أثناء إزاحته الستار عن لوحة تذكارية تخلد الطلبة الذين ساهموا في مظاهرات 1989، في الذكرى الـ 25 لما عرف بـ«الثورة المخملية» التي أنهت نظام الحكم الشيوعي، لكن البيض لم يصب «زيمان»، وأصاب الرئيس الألماني يواكيم جاوك الذي كان بجانبه.

وتظاهر الآلاف ضد الرئيس التشيكي، ورفع المتظاهرون بطاقات حمراء كإنذار لزيمان، على طريقة الإنذار الذي يوجه لللاعبين في كرة القدم، بينما رمى آخرون البيض عليه، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ويقول مراسل «بي بي سي» في براج، روب كاميرون، إن زيمان خاطب الحشد، قائلا إنه لا يخاف منهم وإنه كان أيضا هنا في مظاهرات 17 نوفمبر 1989.

وكانت تصريحات لزيمان أغضبت بعض المواطنين التشيكيين حين دافع عن الموقف الروسي في أوكرانيا، واصفا النزاع فيها بأنه «حرب أهلية بين جماعتين من المواطنين الأوكرانيين».

وما زال زيمان يحظى بدعم العديد من الناخبين في البلاد ونظم مؤيدون له مسيرة مقابلة الإثنين، وضربت إحدى البيضات التي رماها المتظاهرون الرئيس الألماني يواكيم جاوك عن طريق الخطأ.

وكان الكثيرون غاضبين من الرئيس زيمان، الذي ينظرون إليه على أنه متعاطف مع روسيا.

وكانت الثورة المخملية انطلقت في 17 نوفمبر عندما هاجمت الشرطة أحد الطلبة المتظاهرين حينها.

وتبعت ذلك موجة من المظاهرات في عموم ما يشكل حاليًا دولة التشيك، أدت إلى إسقاط الحكومة الشيوعية وحلت محلها حكومة يرأسها الكاتب المسرحي المنشق فاتسلاف هافل.

ويشعر البعض في جمهورية التشيك أن بعض أهداف الثورة كتعزيز حقوق الإنسان قد همشت من قبل الرئيس زيمان.

كما عبروا عن قلقلهم من قرب الرئيس، وهو شيوعي سابق، من روسيا والصين، وحمل المتظاهرون لافتات حملت عبارات أمثال «يسقط زيمان» أو «لا نريد مستعمرة روسية».