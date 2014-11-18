تامر يقبّل يد فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في حفل البحرين

تسبب الحفل الغنائي الجماهيري الذي أحياه النجم المصري تامر حسني على "حلبة البحرين الدولية"، في بكاء وحزن صبايا الجامعيات بسبب عدم حصولهن على تذاكر لدخول الحفل.

وحاولن الصبايا الجامعيات الحصول على تذاكر بأي سعر، ولكن محاولاتهن باءت بالفشل، نظراً للإقبال الجماهيري الواسع على حفل تامر، حيث امتلات مدرجات الفورميلا بالحضور، مما أضطر العديد من المعجبين والمعجبات إلى الجلوس خارج الحواجز في سياراتهم الرياضية الفارهة مكتفيين بالاستماع إلى أشرطة "تمورة" وهو الإسم الذي يطلقونه على تامر، ومشاهدة أضواء الحلبة التي حوّلت ليل البحرين إلى نهار، في الحفل الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وذلك على هامش استضافة حلبة البحرين لسباق البحرين للتحمل 6 ساعات.

أكثر من 3000 حاضر

وبدأ الحفل الجماهيري الذي تجاوز فيه عدد الحضور أكثر من 3000 آلاف شخص، عند الساعة الثامنة مساء، واستمر لأكثر من ساعتين قدّم خلالها مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة، التي رددها معه الجمهور، ثم انطلق بأغنيات ألبومه الجديد "180 درجة"، والتي رددها المعجبون من الشباب والشابات، وسط التصفيق، والصراخ، والتصفير، والرقص، والذين حضروا لملاقاته من البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية السعودية، بالإضافة إلى الجاليات العربية، ومنها الجالية المصرية في المنطقة الشرقية بالسعودية والبحرين وعدد من الفنانين من دول الخليج.

واختتم النجم تامر الحفل بدعاء للسلام في كل أنحاء الوطن العربي، ثم قدّم أغنية "أنا مصري" التي أشعلت المسرح مرة أخرى، والتي رقص عليها المصريون من حضور الحفل، بينما رددتها الجماهير معه.

تامر ... الإنسان ..

وكان من بين حضور الحفل العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعضهم تحمل عناء السفر من دول مجلس التعاون لحضور حفل نجمهم وحبيبهم "تمورة"، ولكن إحدى الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة التي حضرت للحفل على كرسي متحرك، كانت تصارع وتصرخ لتثير انتباه تامر إليها، وكانت تصرخ لمن حولها وتخبرهم إنها تريد أن تسلم على نجمها، حتى يأست وتعبت، ولكن مرافقي الفتاة وبعض الجمهور حملوها وهي على الكرسي المتحرك، حتى نزل تامر المسرح وذهب إليها مسرعاً ليصافحها ويقبل يدها، وسط تصفيق الجماهير الذي طغى على الموسيقى ووسط الفرح الذي غمر الفتاة البحرينية وهي ترى تامر يقبل يدها، في وقت كانت كاميرات الموبايلات تصور الحدث، في جو وحدث إنساني سجله تامر أمام جمهوره ومعجبيه.

نجم الشرق "تامر"

ووصفت إدارة الفورمولا النجم المصري تامر حسني خلال تقديمه بأجمل الكلمات حيث وصفه المنظمون بالعالمي، والعربي الوحيد الذي استقطب الجاليات الأجنبية، كما تمّ عرض فيلم عن قصّة نجاح "نجم الشرق"، وهو اللقب الذي أطلقته عليه الفورمولا 1.

سيلفي ..والتلفونات " المكسورة "

أمّا حمى Selfie ، فطغت على الحفل، سواء بين النجم تامر وجمهوره وبين الجمهور، والضيوف، والتي أدت إلى تكسير مئات الهواتف الخلوية، والتي كانت ترتطم بالأرض بسبب الزحمة والتدافع والدفع للحصول على مكان قريب من المسرح .

سوق سوداء

وعلى الرغم من إعلان حلبة البحرين الدولية مسبقاً عن سعر تذكرة السباق بـ20 ديناراً بحرينياً فقط للكبار، وبنصف السعر أي بـ 10 دنانير بحرينية للأطفال دون الثانية عشرة، ولمدة يومين كاملين من المنافسة والإثارة بين الفرق المتنافسة، إلى جانب الفعاليات الترفيهية الممتعة التي وفرتها لكافة أفراد العائلة، إلّا أن شباب وحضور خليجي أكد لـ "سيدتي" أنهم اشتروا التذكرة بأكثر من 600 دولار، لحاجتهم إلى التذكرة، ولتمكنهم من دخول الحفل، بينما أدى امتداد وقت الحفل إلى ساعات متأخّرة إلى اكتظاظ الفنادق، حيث فضلت العديد من العوائل السعودية البقاء بالمنامة لقضاء الليلة والسفر في اليوم التالي، نظراً للزحمة التي شهدها جسر الملك فهد من اكتظاظ للسيارات في كل منافذه، وحتى ساعات الصباح ألاولى.

وكان الفنان تامر حسني قد سبق له وأن أحيا حفلين جماهيرين ناجحين في البحرين، خلال الأعوام السابقة، تكللت بتشكيل رابطة محبي تامر في البحرين، نالت حضوراً واسعا من الشباب والشابات.

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