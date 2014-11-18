كاجول تتعرّض لإصابة في ساقها

تعرّضت النجمة الهندية Kajol لإصابة في ساقها؛ وذلك خلال وجودها في المنزل، ممّا دفعها إلى تأجيل تصوير الفيديو الترويجيّ لفيلمها Dilwale Dulhania Le Jayenge.

لكن التواء الساق الذي اصابها، اضطرها لأخذ راحة لمدة أسبوعين، على أن تعود بكامل نشاطها وتُكمل تصوير الفيديو الخاصّ بفيلمها.

يُشار إلى أنّ الفيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge هو من بطولة Kajol، يُشاركها في بطولته كلّ من Shahrukhan، و Amrish Puri، وهو من تأليف وإخراج Aditya Chopra.