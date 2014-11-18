هكذا انتصر محمد سامي على غادة عبد الرازق

انتهت أزمة المخرج محمد سامي مع نقابة السينمائيين بإصدار النقابة أخيراً بياناً إعلامياً، تؤكد فيه حصول سامي على مؤهّلات علمية، تخوّله بأن يكون عضواً في النقابة، في الوقت الذي رحّبت به كمخرج متميّز وعضو عامل فيها.

يُذكر أنّ الأزمة بدأت حين تمّ تقديم شكاوى ضدّ سامي في النقابة، تفيد بعدم حصوله على مؤهّلات دراسية، وأنّه قام بتزوير كافة أوراقه الرسمية التي تفيد بحصوله عليها، إذ اتّهم سامي وقتها الفنانة غادة عبد الرازق بأنها وراء هذه الشكاوى، انتقاماً منه بسبب المشادات الكلامية التي وصلت إلى أقسام الشرطة بينهما، على خلفية مشاكلهما في مسلسل "حكاية حياة"، واتهام سامي سابقاً لها بأنها أرسلت إليه بلطجيّة لضربه في منزله، لتردّ غادة عليه وقتها بأنّه تعدّى عليها، ولمسها في مناطق حسّاسة من جسدها.

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