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مروان خوري وأمال ماهر ضيفا البرايم الحادي عشر من "ستار أكاديمي"

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مروان خوري وأمال ماهر ضيفا البرايم الحادي عشر من "ستار أكاديمي" مروان خوري وأمال ماهر ضيفا البرايم الحادي عشر من "ستار أكاديمي"

الثلاثاء 18-11-2014 01:36

بدأ العد العكسي لسهرات "ستار أكاديمي 10" على قناتي ال"CBC" وال"LBCI"، إذ تفصلنا خمس سهرات عن إعلان إسم الفائز باللقب للموسم العاشر من البرنامج.

أما البرايم الحادي عشر من "ستار أكاديمي"، فيستضيف النجم اللبناني مروان خوري، والنجمة المصريّة أمال ماهر، وسيتنافس في ختام البرايم الطالبان النومينيه لهذا الأسبوع، كنزة مرسلي من الجزائر وعبد السلام الزايد من الكويت، على نيل أعلى نسبة من تصويت الجمهور، والعودة إلى الأكاديميّة، لاستكمال مشوار النجوميّة.

 

 

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