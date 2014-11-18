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وفاة والد الممثل السوري علاء قاسم

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وفاة والد الممثل السوري علاء قاسم وفاة والد الممثل السوري علاء قاسم

الثلاثاء 18-11-2014 01:58

توفي والد الممثل السوري علاء قاسم، مساء أمس، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الممثل الخبر بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "بمزيد من الاسى واللوعة، انعي اليكم وفاة والدي جابر قاسم الذي انتقل الى جوار ربه مساء اليوم اثر صراع مرير مع المرض، وسيشيع جثمانة من مدينة حمص الى مسقط رأسه في ناحية كلماخو في اللاذقية".

 

 

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