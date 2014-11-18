صناع فيلم "ديكور": الفيلم حالة نعيشها جميعاً

عقب النجاح الكبير الذي حققه فيلم "ديكور"، أثناء عرضه في مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي"، أقيم في اليوم التالي ندوة لصنّاع الفيلم، حضرها المخرج أحمد عبد الله وخالد أبو النجا، في حين تغيّب ماجد الكدواني لارتباطه بتصوير فيلم في الإسكندرية، فيما تغيّبت الفنانة حورية فرغلي.

في البداية، سُئل المخرج أحمد عبد الله عن سبب تصوير الفيلم باللونين الأبيض والأسود، فردّ: "أتمنى أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يوجّه لي هذا السؤال"، وأوضح: "تصوير الفيلم باللونين الأبيض والأسود يرجع إلى حياة البطلة التي ترى الحياة من وجهتي نظر فقط، وتعقّد حياتها، لتجد نفسها حائرة بين اختيارين لا ثالث لهما، وجميعنا نمرّ في هذه الحالة"، وأضاف: "استخدام اللونين الأبيض والأسود يرجع لشغف البطلة بالأفلام التي تصوّر بالأبيض والأسود".

وأكد عبد الله، أن انتشار لقطات من أفلام فاتن حمامة على مدار زمن الفيلم، كان مقصوداً لنفس الأسباب التي ذكرت، إلى جانب حبّه الشخصي لحمامة ورغبته في بعث نوع من التّحية إليها، مضيفاً أنه يعتقد بأنّ شعلة السينما المصرية قد انطفأت في اللحظة التي غابت فيها أفلام البطولة النسائية، كالتي كانت تقدّمها حمامة سابقاً. وقد رفض عبد الله الرد على سؤال تفسير مشهد النهاية.

ورداً على سؤال من مجلة "سيدتي"، حول رؤية البعض ضعفاً في أداء الممثلة حورية فرغلي في بعض اللقطات، أجاب بأنّه يرى في فرغلي انتماء إلى مدرسة حديثة ومتطوّرة في فنّ التمثيل، تتميّز بالبساطة وعدم المبالغة، وأنه يحبّ هذا النوع من التمثيل البعيد عن التعبيرات الدراميّة المبالغ فيها، والتي عفا عليها الزمن.

أما بطل الفيلم خالد أبو النجا، فأكد أنّ الفيلم يرفض حالة الاستقطاب المستمرّة التي نعيشها في حياتنا، والتي تجعل حياتنا محصورة بين خيارين أبيض أو أسود، معتبراً أنه لدينا القدرة على رفض أيّ اختيارات لا تتناسب مع معتقداتنا وقناعاتنا.

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