نوال الزغبي تطلق أغنيتها "ولا بحبّك"

تطلق الليلة النجمة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "ولا بحبّك" حصرياً عبر تطبيق "أنغامي".

ومن خلال "أنغامي" بإمكان محبّي الموسيقى متابعة نجومهم المفضلين، ومساعدتهم في الوصول إلى أعلى المراتب في قائمة أنغامي Top30 التي تتصدّرها للأسبوع الثاني على التوالي النجمة نانسي عجرم وأغنيتها "يلا"، متفوِّقة على كل الإصدارات الغنائية التي صدرت مؤخراً من "حبيبي مش حبيبي" لكارمن سليمان، و"لوين بروح" لمحمد عسّاف، و"خلّيني ببالك" لحسين الديك، و"يا عايش بعيوني" ليارا.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"