“محمد فاروق”: تَغييرات “شوقي غريب” أثرت بالسلب على أداء “المباراة”

قال نجم النادي الأهلي الأسبق ومدير الكرة في منتخب الشباب سابقاً، محمد فاروق، إن سبب خسارة المنتخب المصري أمام المنتخب السنغالي، يَعود لفرق الخبرات الكبيرة التي يَتميز بها لاعبي السنغال من لياقة بدنية وغيرها، وذلك لأن معظم الفريق مُحترفين في الأندية العالمية.

وأضاف فاروق في لقاءٍ له قناة “الغد العربي”، مساء أمس :” أن من ضمن أسباب خسارة مصر، تَرجع إلى أن مدرب منتخب السنغال قَرأ تَشكيلة المنتخب المصري بسرعة ” .

وأوضح فاروق أن تَغييرات الكابتن شوقي غربي، أثرت بالسلب على سير وأداء المباراة، وأن حارس مرمى المنتخب المصري الشناوي، يَتحمل مسئولية الهدف، قائلاً: “أداء المنتخب كان سئ”.

> وأشار فاروق إلى أن الشعب المصري كان لا يَتوقع خسارة المنتخب أمام السنغال، لأن المنتخب كان يلعب على أرضه، بالإضافة إلى أنه كان يُوجد جمهور كبير من الشارع المصري.