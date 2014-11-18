السفير الصالح يزور 66 طالباً بالأكاديمية السعودية للتربية الخاصة في الأردن

عرعر - جاسر الصقري

قام صباح أمس الدكتور سامي الصالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن وبرفقته د. محمد القحطاني الملحق الثقافي بالسفارة بزيارة الأكاديمية السعودية للتربية الخاصة والتي تضم 66 طالبا سعوديا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان في استقباله عن وصوله د. نادية البلوي مديرة الأكاديمية، بعد ذلك قدمت البلوي شرحا متكاملا عن المدرسة وعن مرافقها، ثم قام الصالح بجولة ميدانية شملت جميع أقسام الأكاديمية من القاعات الدراسية والعلاجية والسكن الداخلي، بعد ذلك حث الصالح القائمين على الأكاديمية على الحرص والاهتمام بالطلبة السعوديين، وتقديم كل العناية لهم، وأكد بأن السفارة سوف تتابع ذلك من خلال الزيارات الدورية.