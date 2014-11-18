‏الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية يتفقد مشاريع جسور ينبع الصناعية

قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف يوم أمس بجولة ميدانية على مشاريع الجسور التي تقوم بها الهيئة الملكية بينبع رافقه خلالها مديرو العموم ومديرو الإدارات وعدد من المهندسين المختصين بالهيئة الملكية بينبع.

وقد شملت الجولة مشروع جسر تقاطع الملك عبدالعزيز مع طريق الملك فهد واستمع إلى شرح عن المراحل النهائية في أعمال الجسر تمهيداً لافتتاحه قريباً، ويتميز جسر تقاطع الملك عبدالعزيز مع طريق الملك فهد بتصميم رائع إذ إن من مميزات هذا التصميم ان حركة المرور سوف تكون انسيابية لعدم وجود اشارات ضوئية كما تفقد ايضا سير العمل في جسر تقاطع طريق الملك فهد مع الخط السريع المحول الشرقي إذ أنشئ هذا الطريق بغرض استخدامه من قبل الشاحنات والمسافرين ولتسهيل الوصول الى الخط السريع لسكان ينبع الصناعية.

ويعد هذان المشروعان من المشاريع التي تقوم بتنفيذهما الهيئة الملكية بينبع لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام المروري على الطرق السريعة إذ تولي الهيئة الملكية بينبع وضمن مخططها الإرشادي بناء وتنفيذ جسرين حيويين لتسهيل انسيابية حركة السيارات والشاحنات وصمما على مقاييس عالمية لضمان تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بهما في جميع الاتجاهات كما تم تزويدهما بجميع اشتراطات السلامة وأعمال الإنارة الحديثة والتشجير والعلامات المرورية وتأتي الجولة التفقدية للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع على هذين المشروعين للتأكد من سير العمل والوقوف على نسب الإنجاز وتسهيل العقبات التي قد تواجهها بالتأكيد على المقاولين على تنفيذ وإنجاز تلك المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى المواصفات الفنية العالمية.