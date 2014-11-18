أمين الجامعة العربية يرحب بنتائج اجتماع الرياض

رحب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بنتائج اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة المملكة والكويت والبحرين وقطر والإمارات الذي انعقد بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في الرياض.

وعّد العربي في بيان صادر عن مكتبه أمس، أن خلاصة ما توصل إليه هذا الاجتماع من نتائج مهمة ستسهم إلى حد كبير في تنقية الأجواء ودفع مسيرة العمل العربي المشترك في ظل الظروف الحرجة والتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية.

وأعرب عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، بالتعاون مع أشقائه قادة مجلس التعاون الخليجي، للتوصل إلى هذا الاتفاق لرأب الصدع وطي صفحة الخلافات، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس وعلى مجمل العلاقات العربية ومصالح شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.