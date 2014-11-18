حرم أمير المدينة ترعى حفل جمعية طيبة «لمسة وفاء» التكريمي

رعت حرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأميرة لؤلؤة بنت أحمد بن مساعد السديري مساء الأحد الحفل التكريمي لعضوات جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية، والذي نظمته الجمعية تحت شعار(لمسة فاء) بقاعة القمة للاحتفالات بالمدينة المنورة.

وقد بدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم توالت فقرات الحفل المتنوعة وشاهد خلالها الجميع عرضا مرئيا عن الجمعية وخدماتها بعد تحولها من خيرية إلى تنموية، وتم تسليط الضوء على مقرها الجديد الذي تعتزم إنشاءه بعد أن تم الانتهاء من مرحلة التصميم وتأهيل واعتماد المقاول، وتدشين موقع الجمعية الالكتروني على الشبكة العنكبوتية بحلته الجديدة وفي نهاية الاحتفال كرمت سمو الأميرة عضوات الجمعية والجهات الداعمة للجمعية والمؤسسات الصحفية التي شاركت في الدعم الإعلامي للجمعية وقد نالت جريدة "الرياض" على درع تكريمي من راعية الحفل سمو الأميرة لؤلؤة.

وقد ثمنت رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذة منى بنت منصور الشريف خلال الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة رعاية سمو الأميرة لؤلؤة بنت أحمد السديري للملتقى مؤكدة حرص سموها على دعم كافة الانشطة التي من شأنها المساهمة في ارتقاء المرأة وتنمية وتطوير قدراتها وتحرير طاقتها الإبداعية وتوسيع فرص مشاركتها وخياراتها لتحقيق الدور المرتقب منها في بناء الوطن.

وأوضحت الشريف: بأن الحفل بمثابةِ شكرٍ وتكريم لجميع عضواتها السابقات والحاليات واللاتي لم يدخرن جهداً في سبيل النهوض بالجمعية خلال سنوات عطائها، وبمناسبة مرور 36 عامًا على تأسيسها، ورغبة من الجمعية في تجديد العلاقات وتوطيد أواصر المحبة وإقامة جسور التواصل الدائم مع الجميع للمضي قدماً في مسيرة العطاء.

مؤكدة على أهمية تواجدهن داخل أورقة الجمعية لممارسة أعمالهن وأدوارهن التطوعية عبر ما تبثه من برامج وانشطة وفعاليات والتي تخدم فئات المجتمع المختلفة كالأيتام والأرامل والمساكين والأسر المتعففة في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام.