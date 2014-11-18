أبو ريدة: لو درب مورينيو منتخب مصر سيحقق نتائج شوقي غريب

يعتقد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لو درب منتخب مصر كان ليحقق النتائج نفسها التي حققها شوقي غريب المدير الفني للفريق.

أبو ريدة هو من رشح شوقي غريب لتولي قيادة منتخب مصر وهو أبرز الداعمين له.

وقال أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين: "لو درب مورينيو منتخب مصر في الوقت الحالي بهؤلاء اللاعبين لكان حقق النتائج نفسها التي حققها غريب".

وأضاف أن المستوى الحالي للاعبي مصر لا يساعد أي مدرب على تحقيق نتائج عظيمة.

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ويلتقى منتخب مصر مع تونس يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2015 بالمنستير.

Yahoo كورة - شوقي غريب .. الله عليك يا أوستاااذ