ماذا لو كان أبو تريكة وجمعة والحضري إيفواريين؟

لو كان محمد أبو تريكة ووائل جمعة وعصام الحضري إيفواريين لنافست كوت ديفوار على لقب كأس العالم، هذه ليست تصريحات نجم مصري بل رأي ديديه دروجبا نجم الأفيال.

وكشف هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي عن حديث دار بينه والنجم الإيفواري ديديه دروجبا منذ فترة حول المنتخب المصري.

وأفصح أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية:"كنت أتحدث ذات مرة مع دروجبا ورئيس اتحاد كوت ديفوار وأبديت تعجبي من عدم تحقيقهم لنتائج طيبة في المونديال".

وأوضح أن دروجبا رد عليه بقوله "لو لعب أبو تريكة والحضري وجمعة معنا في منتخب كوت ديفوار سننافس وقتها على كأس العالم".

جدير بالذكر أن منتخب مصر حرم كوت ديفوار من التتويج مرتين بكأس الأمم الإفريقية، حين هزمه في نهائي 2006 بركلات الترجيح، ونصف نهائي 2008 بنتيجة كبيرة قوامها 4 أهداف مقابل هدف.

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