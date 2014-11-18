حبس سباك قام بمعاونة اخرين بخطف طفل مقابل فدية مالية بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة طما من حمدي عبد الرحيم سيد محمد سن 40 عامل – ويقيم مدينة طما بإختطاف نجله الطفل جابر حمدي عبد الرحيم سن 6 تلميذ – ويقيم بذات الناحية أثناء عودته من المدرسة .

وأضاف بتلقيه إتصال هاتفي من مجهول وطلب فدية مالية مقابل عودته 00 وتم إطلاق سراحه عقب دفعه مبلغ مالي وقدره ” عشرون ألف جنيهاً ” وأنه لم يقم بالإبلاغ فـي حينه خشية علي حياة نجله .

عقب عودة الطفل المختطف تعرف علي أحد الجناه والذي تبين أنه يدعي محمود محمد صابر الزناتي سن 19 سباك ويقيم مدينة طما .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز وضباط فرع بحث الشمال من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلاً من :-

أحمد.ع.د سن 21 عامل و- حميد.م.ح سن 24 عامل – ويقيمان مدينة طما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط باقي المتهمين .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5425 إداري المركز لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق وضبط وإحضار باقي المتهمين