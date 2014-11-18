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عروض ” التجربة الكوميدية” الألمانية علي مسرح قصر ثقافة الأقصر‎

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عروض ” التجربة الكوميدية” الألمانية علي مسرح قصر ثقافة الأقصر‎ عروض ” التجربة الكوميدية” الألمانية علي مسرح قصر ثقافة الأقصر‎

نظمت مؤسسة ” روبرت بوش” بالتعاون مع معهد جوتة والسفارة الألمانية بالقاهرة وكلية الفنون الجميلة بالأقصر ، الاثنين، عروض ” التجربة الكوميدية” الألمانية علي مسرح قصر ثقافة الأقصر .

وقام المديرون الثقافيون لمؤسسة روبرت بوش بالتعاون مع معهد جوته بالقاهرة والسفارة الألمانية بتنظيم مشروع “التجربة الكوميدية” وذلك من خلال أمثلة حية تجسدت في ثلاثة ممثلين كوميديين من فرقة “ريبل كوميدي”وذالك لإثبات نظرية ما إذا كان الألمان أيضا يميلون إلى الدعابة وأن نكاتهم كثيرا ما تثير الضحك مثل شعب الذي وصف بأنه “شعب النكتة”.

وقام “ربيل كوميدي” بالتعاون مع الفرقة الكوميديا المصرية “الحزب الكوميدي” بتطوير عملهم الكوميدي من خلال ورش عمل فنية ستقام بالأقصر والغردقة والمنصورة بالاضافة الي القاهرة.

وقال إياد عرابي منسق الفعاليات الفنية بالأقصر أن هذه العروض تهدف لتفعيل دور الصالون الثقافي وخلق تعاون بين المدن المصرية ومثيلاتها الالمانية،  مشيرا الي أن الأقصر تستعد لاستضافة ورش “ارت” الفنيه في شهر مارس المقبل.

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