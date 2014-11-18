تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة مبتكرة وشهية جدا يمكنك تقديمها لتحلية مميزة لضيوفك، الوصفة هي فطيرة زبدة الفول السوداني الكريمية

المقادير:

24 حبة بسكويت شوكولاتة محشو

40 حبة شوكولاتة هيرشيز كيسيز بنكهة زبدة الفول السوداني

1/4 كوب زبدة مذوبة

1 كوب كريما الخفق الطازجة

علبة جبنة كريمية بحرارة الغرفة

1 1/4 كوب سكر بودرة

1 3/4 كوب زبدة الفول السوداني

1 ملعقة صغيرة فانيلا

1/4 كوب فول سوداني محمص غير مملح ومفروم

2 حبة شوكولاتة بالحليب مقطعة

طريقة التحضير:

1. اخفقي الكريمة الطازجة بالخفاقة الكهربائية جيدا حتى تتضاعف بالحجم وتتماسك ثم أضيفي 1/4 كوب من السكر البودرة والفانيلا مع استمرار الخفق ثم ضعي الخليط في الثلاجة

2. في محضرة الطعام اخلطي البسكويت وشوكولاتة الهيرشيز بالفول السوداني حتى يصبح المزيج فتات

3. أضيفي الزبدة المذوبة بالتدريج حتى يتمتزج فتات البسكويت والشوكولاتة مع الزبدة

4. رصي الخليط بقالب التشيز كيك أو طبق بايريكس وضعي القالب بالفريزر

5. لتحضير حشوة الفطيرة: اخلطي الجبنة الكريمية و كوب سكر البودرة المتبقي حتى يتمزج جيدا ويصبح الخليط هشا وخفيفا

6. أضيفي كوب زبدة الفول السوداني لخليط الجبنة والسكر واخفقي حتى يمتزج الخليط ثم أضيفي نصف كمية الكريمة المخفوقة المبردة للخليط وصبي خليط الكريمة والجبنة فوق طبقة البسكويت المعدة سابقا

7. أضيفي فوقها باقي كمية الكريمة المخفوقة

8. ذوبي الشوكولاتة بالحليب إما بحمام مائي أو بالمايكرويف حتى تصبح سائلة واخلطيها مع باقي كمية زبدة الفول السوداني المتبقية وضعي الخليط فوق طبقة الجبنة والكريمة المضافة إلى القالب بشكل خيوط

9. زيني بالفول السوداني المفروم واتركي القالب في الثلاجة ليبرد تماما قبل التقديم

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