أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

باستا بستو الدجاج لغذاء شهي

Google+ Print
باستا بستو الدجاج لغذاء شهي باستا بستو الدجاج لغذاء شهي

الإثنين 17-11-2014 13:20

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة باستا بستو الدجاج لغذاء شهي ومميز 

 

المقادير:

عبوة باستا مبرومة (أو أي نوع تفضليه)

1  دجاجة صغيرة مشوية

1/4 كوب جوز

علبة بندورة المقطعة المعلبة

نصف كوب صلصه بستو

نصف كوب حبق طازج مفروم ناعم

شرائح جبنة بارميزان للتقديم (حسب الرغبة)

 

طريقة التحضير:

 

1. نطبخ الباستا في مقلاة كبيرة ونغليها بسرعة بعد إضافة الملح حتى تستوي، نصفي الباستا من الماء.

2. تقطع الدجاجة المشوية قطع صغيرة وتخلى من العظم

3. نحمص الجوز لـ 2-3 دقيقة في محمصة ونتركه ليبرد ثم نفرمه.

4. نضيف الجوز والبندوره إلى الدجاج  ونحرك المقادير حتى تختلط

5. نضيف الباستا إلى خليط الدجاج ثم نضيف صلصة البستو والحبق الطازج، نحرك المكونات ويقدم الطبقق ساخن بعد رش جبنة البارميزان.

 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي