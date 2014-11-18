تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة باستا بستو الدجاج لغذاء شهي ومميز

المقادير:

عبوة باستا مبرومة (أو أي نوع تفضليه)

1 دجاجة صغيرة مشوية

1/4 كوب جوز

علبة بندورة المقطعة المعلبة

نصف كوب صلصه بستو

نصف كوب حبق طازج مفروم ناعم

شرائح جبنة بارميزان للتقديم (حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

1. نطبخ الباستا في مقلاة كبيرة ونغليها بسرعة بعد إضافة الملح حتى تستوي، نصفي الباستا من الماء.

2. تقطع الدجاجة المشوية قطع صغيرة وتخلى من العظم

3. نحمص الجوز لـ 2-3 دقيقة في محمصة ونتركه ليبرد ثم نفرمه.

4. نضيف الجوز والبندوره إلى الدجاج ونحرك المقادير حتى تختلط

5. نضيف الباستا إلى خليط الدجاج ثم نضيف صلصة البستو والحبق الطازج، نحرك المكونات ويقدم الطبقق ساخن بعد رش جبنة البارميزان.

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