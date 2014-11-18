ضبط 7 من الإخوان بالغربية في التحريض على العنف

تمكنت مديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أسامة بدير، التنسيق مع جهاز الأمن الوطني من ضبط 7 من أعضاء الإخوان، بناءً على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة وضبط بحوزتهم «شعارات رابعة» ومنشورات ضد الجيش والشرطة.

والمقبوض عليهم هم: (معاذ. م. ف)، من المحلة، طالب هندسة، (محمد. ا. م)، سامول حر، (علي. ع. م. ا)، من صفط تراب، عامل تطريز، (أحمد. ا. ا. ش) من المحلة، عامل بياض، (سامح. ع. ف. خ) من المحلة، إمام وخطيب، (سهيل ا. م. م) من المحلة، طالب إعدادي، (عبدالرحمن. م. ع. ل) من المحلة، عامل.

وتحررت المحاضر بحثهم وأخطرت النيابة للتحقيق.