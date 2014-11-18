تفعيل «القرار السامي» ينهي الفتاوى التحريضية!

أدار الندوة - د. أحمد الجميعة

صدر قرار خادم الحرمين الشريفين بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، بعد دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية، مستثنياً الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة.

ويدرك الجميع الجهود المبذولة من قبل سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في تنفيذ ما جاء في القرار، إذ إنّ كل المؤشرات تكشف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لكيفية تطبيقه بحق كل من يخالف القرار.

ولا شك في أنّ "الفتوى" أحد أهم الموضوعات التي نحتاج للحديث عنها باستمرار، سواء إن كان في شروطها، أو تشريعها، أو في المتغيرات التي طرأت عليها حديثاً، حيث تعددت المصادر، وأصبح كثير من الناس يبحثون عنها في أكثر من مجال، إذ تنبع أهمية "الفتوى" من منزلتها الكبيرة في الشريعة الإسلامية، إلاّ أنه في الوقت الحاضر ظهرت بعض المؤشرات التي خرجت بها عن مسارها الصحيح، وأصبح الناس يلجؤون إلى أشخاص غير مُلمين بعلوم الشريعة (الكتاب والسنة)، فأصبح الواعظ يُفتي، والداعية يُفتي، وإمام المسجد يُفتي، مما أحدث نوعاً من "العشوائية"، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة كبار العلماء" في معالجة الخلل وإفتاء الناس.

نحتاج إلى تأهيل جيل من المفتين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمؤهل العلمي والانفتاح على متغيرات العصر

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ولكي نضبط الفتوى داخل المجتمع، لا بد من الالتزام بما جاء به الأمر السامي الكريم، حيث أناط ذلك بسماحة المفتي، وقصرها على هيئة كبار العلماء ومن يرفع سماحة المفتي ممن يرى فيهم الكفاية، كذلك لا بد من تأهيل جيل من المفتين على مستوى عال من الكفاءة والمؤهل العلمي والنضج، إضافةً إلى أهمية توعية أفراد المجتمع لمعرفة أين يتجهون في المسائل، إلى جانب ضرورة تسهيل وصول المستفتي إلى المواقع الرسمية، لضمان عدم لجوئه إلى غير المختصين في الفتوى.

منزلة عالية

في البداية تحدث الشيخ "سعد الخثلان" عن أهمية الفتوى ومكانتها في التشريع قائلاً: إن الفتوى لها مكانة عظيمة في دين الله عز وجل، وقد تولى الله منصب الافتاء بنفسه "يستفتونك قل الله يفتيكم"، ولاحظوا هنا أن الله تعالى نسب الإفتاء إليه جل وعلا، "قل الله يفتيكم"، وتكرر ذلك في القرآن في أكثر من موضع، مضيفاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتي الناس، ثم بعد ذلك كان علماء الإسلام يفتون الناس فيما يحتاجون إليه في أمور دينهم، مبيناً أن الفتيا منزلتها عالية ورفيعة في الشريعة الإسلامية، لهذا عني العلماء بهذا الموضوع وصنفوا فيه مصنفات، ذاكراً أن معظم كتب أصول الفقه تفرد أبواباً خاصة في الفتوى كأداء المفتي والمستفتي وأحكام الفتوى والاجتهاد وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام، مشيراً إلى أن الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير؛ لأنها مستمدة من الكتاب والسنة، أمّا الفتوى فإنها تتغير بتغير الزمان والمكان، وكذلك الأحوال، وقد يُفتي الإنسان بتحريم أكل الميتة، لكن كونه مضطراً نلاحظ هنا أن هناك من أفتى بالجواز، لأن حال الأول لم يكن مضطراً، والثاني مضطراً.

عانينا من فتاوى جرت شبابنا إلى مواقع الصراع والفتنة ودفعنا الثمن غالياً

فرق كبير بين الفقيه المفتي والواعظ الذي يخطب على المنبر من دون فهم عميق للأحكام والنوازل

وأضاف: للفتوى ضوابط وشروط، وقد ذكر العلماء أن الإفتاء لا يتولاه إلاّ من بلغ رتبة الاجتهاد، والاجتهاد له شروط، حيث نجد بعض علماء الأصول يشددون الشروط، حتى أنه لو كانت على "أبو بكر" و"عمر" -رضي الله عنهما- ما انطبقت.

استنباط وإدراك

وتداخل "أ.د. عبدالعزيز العسكر": إن قول "الله تعالى تولى منصب الافتاء بنفسه" ليس من الكلام السليم، والاستدلال بقوله تعالى: "يستفتونك"، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تولى منصب الفتوى بناءً على ما حمله الله عز وجل من علم ومن وحي، مضيفاً

شبكةعيونالإخبارية

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