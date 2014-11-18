ولي العهد: المملكة حريصة على تعزيز دورها في «مجموعة الـ20»

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت مساء الاحد في مدينة برزبن الأسترالية، حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة والتي تمثل أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع. وأوضح سموه أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي وإن كانت تمثل نفسها إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية، مشيراً إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد بمقر إقامته امس، معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، والفريق الفني العامل على ملف المجموعة في الوزارة والمؤسسة، حيث شكرهم سموه على جهودهم في التحضير والإعداد للاجتماعات والحرص على مصالح المملكة فيما تطرحه المجموعة من قضايا وموضوعات. وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية.