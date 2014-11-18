بالصور .. أمن مطروح يضبط مومياء أثرية أخفاها مجهولون بالصحراء

أعلنت مديرية أمن مطروح أن مباحث سيوة تمكنت من ضبط مومياء أثرية قام مجهولون بدفنها بأحدى المناطق الصحراوية بسيوة تمهيدا لتهريبها

وقال العميد إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائي بمطروح أن معلومات وردت لضابطي الإدارة الملازم أول محمد عبد القادر والملازم أول محمود عادل ضباطي مباحث قسم شرطة سيوة عن قيام مجهولين بإخفاء مومياء أثريه بمنطقة أبو شروف بواحة سيوة.

> انتقلت القوة الأمنية للمكان المحدد حيث تم العثور على مومياء مدفونة بجانب الطريق بالمنطقة الصحراوية وبعرضها على الدكتور عبد العزيز الدميرى مدير مكتب آثار سيوة وبفحصها تبين أنها مومياء لشخص محنط يبلغ طوله 145 سم وعرضه 34 سم ملفوفة بالكتان ولها قيمة أثريه ويرجح أن تكون من العصر الرومانى.

تم التحفظ عليها بمتحف الآثار بسيوة تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض النيابة العامة .