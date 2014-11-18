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شوارع غزة تهدد مصر بملصقات: ترقبوا الحدث الأكبر في 28 نوفمبر

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شوارع غزة تهدد مصر بملصقات: ترقبوا الحدث الأكبر في 28 نوفمبر شوارع غزة تهدد مصر بملصقات: ترقبوا الحدث الأكبر في 28 نوفمبر

احتضنت شوارع غزة بالمنطقة المحيطة بجامعة الأزهر بفلسطين، لافتات وملصقات تلّمح إلى أحداث مترقبة دعت إليها عدد من الحركات المناهضة للحكم في يوم 28 نوفمبر، وكتب على الملصقات: «ترقبوا ..ترقبوا .. الحدث الإسلامي الكبير بتاريخ 28 /11/ 2014».

يشار إلى أنه قد دعت الجبهة السلفية، للتظاهر في 28 نوفمبر، بما أسموه «الثورة الإسلامية»، للتصدي المسلح لرجال الداخلية والجيش، وقالت مصادر بجماعة الإخوان إن الجماعة كلفت مكاتبها الإدارية فى جميع المحافظات بحشد أعداد كبيرة للمشاركة فى مظاهرات 28 نوفمبر المقبل، التى دعت الجبهة السلفية إلى تنظيمها تحت شعار: «انتفاضة المسلم».

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