بالصور.. اشتباكات في اليونان بين طلاب والشرطة في ذكرى «17 نوفمبر»

شارك نحو 30 ألف طالب يوناني، في مسيرات بالعاصمة أثينا وعدد من المدن في البلاد، بمناسبة الذكرى الـ41 لانتفاضة الطلاب، ضد المجلس العسكري الذي كان يقوده عقداء، في 1973.

وردد الطلاب، هتافات معادية للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وحرقوا أعلام الاتحاد الأوروبي والأعلام الأمريكية، في تظاهرات أشرف على حماية الأمن فيها أكثر من ٧ آلاف شرطي.

وشهدت المسيرة أحداث عنف بين مجموعة أطلقت على نفسها «الفوضويون» وعناصر الشرطة، أمام مبنى السفارة الأمريكية في أثينا، وقذف المتظاهرون مبنى السفارة بالحجارة، مما دعا قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

يذكر أن المجلس العسكري المكون من عقداء استولى على الحكم في انقلاب عسكري، في ١٩٦٧، وقام الطلاب في ١٤ نوفمبر ١٩٧٣، بالاستيلاء على مبنى الجامعة التقنية بالعاصمة أثينا، احتجاجًا على الانقلاب، واستمر الاستيلاء لمدة ٣ أيام قبل أن تقوم الدبابات باقتحام مبنى الجامعة، ويمثل ١٧ نوفمبر رمزًا للمقاومة الشعبية ضد المجلس العسكري.