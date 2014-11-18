اليوم .. حملة “المليون بطانية”توزع 15 ألف بطانية في المنيا



> تبدأ اليوم الثلاثاء حملة “المليون بطانية”، التي تنظمها جمعية دار الأورمان الخيرية، بالتعاون مع برنامج “القاهرة اليوم”، في توزيع البطاطين بمختلف القرى والمناطق المحرومة والأحياء السكنية في المنيا، وذلك استعدادًا لموسم الشتاء ، حيث ستنطلق الحملة في الرابعة عصرا من أمام ديوان عام المحافظة تحت رعاية ، اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا.

من جانبه، أشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لخدمة الأسر الأكثر احتياجا وقال إن التعاون بين الدولة وتلك المؤسسات يجسد معاني التكافل الاجتماعي والعمل الخيري من خلال توفير الاحتياجات لغير القادرين في المحافظة ، كما أشاد بالمشروعات التنموية والخيرية التي تنفذها الجمعية ،مطالبا كل الجمعيات الأهلية بمد يد العون للأسر الأولى بالرعاية، وأكد على استعداد المحافظة للمساهمة في دعم مجالات العمل الخيري والمشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لخدمة أبناء المحافظة والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم. .

أكد سيد الشوربجي ، مدير جمعية الأورمان بالمنيا، أن الحملة ستقوم بتوزيع حوالي 15 ألف بطانية على قرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا ،وهناك تنسيقًا مستمرًا مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، لمد خدمات الجمعية للأسر الفقيرة، والأولى بالرعاية، وللفئات المهشمة، بما يحقق التلاحم بين الدور الحكومي، وأيضًا جهود المجتمع المدني

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