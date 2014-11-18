فاينانشال تايمز : “فيس بوك في العمل” موقع جديد على وشك الانطلاق

كشفت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية النقاب عن عكوف مصممي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على تطوير موقعا جديدا يسمى “فيس بوك في العمل” سعيا وراء ترسيخ أقدام موقع التواصل الاجتماعي، الذي يضم نحو مليار مشترك، في مكاتب العمل.

ووفقا لمصادر مطلعة على مشروع تطوير الموقع -حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الألكتروني اليوم الاثنين – فإن “فيس بوك في العمل” يتيح للعاملين في الشركات التواصل وتبادل المعلومات والوثائق الرسمية عبر هذه الخدمة، إضافة لتمكين المستخدمين من الدردشة مع زملائهم في العمل إضافة إلى التواصل مع جهات الاتصال المهنية.

وأشارت المصادر إلى أن “فيسبوك في العمل” يشبه موقع فيس بوك الأصلي، وسيتنافس مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى المخصصة للأعمال مثل “جوجل دريف” “مايكروسوفت أوفيس” و “لينكدين” .

ويتميز الموقع الجديد -بحسب الصحيفة- بأنه سيبقى الملف الشخصي للمستخدمين بما فيه صورهم الشخصية وهم في العطلات ومقاطع الفيديو على صفحتهم وما شابه، منفصلة عن صفحتهم المهنية ، حيث أن إصدار موقع فيس بوك المخصص للعمل يبدو ظاهريا كصفحة فيس بوك العادية المخصصة للتواصل الاجتماعي، ولكن يمكن للمستخدمين فصل صفحاتهم الشخصية عن صفحات العمل.

ونوهت الصحيفة بأن إدارة “فيس بوك” رفضت التعليق على هذا التقرير وما جاء به من معلومات وتفاصيل عن الموقع الجديد التي تعتزم إطلاقه.

وقد استخدم موظفو “فيس بوك” الموقع لوقت طويل في عملهم اليومي وقد تم طرح مناقشة داخلية للتوسع ونقل هذا الموقع للشركات الاخرى .

وبدأ هذا المشروع –بحسب “فاينانشال تايمز”- بشكل جدي في العام الماضي ويجرى حاليا اختباره مع الشركات الأخرى مع اقتراب موعد انطلاقه فعليا، حيث يعكف بعض مهندسي تطوير “فيس بوك في العمل” على وضع اللمسات الأخيرة له في لندن.

يذكر أن “فيس بوك” هو أكبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمه نحو 1.3 مليار شخص على مستوى العالم، حسب إحصاء تم في نهاية سبتمبر الماضي.

> أ ش أ