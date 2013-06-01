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رئيس نقابة مجمع الألومنيوم: سد النهضة سيخفض الإنتاج 5800 طن سنوياً

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رئيس نقابة مجمع الألومنيوم: سد النهضة سيخفض الإنتاج 5800 طن سنوياً رئيس نقابة مجمع الألومنيوم: سد النهضة سيخفض الإنتاج 5800 طن سنوياً

حذر المهندس ياسر طاهر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من التأثيرات السلبية لسد النهضة على صناعة الألومنيوم، وعلى مجمع الألومنيوم العملاق بمحافظة قنا.

وأوضح المهندس طاهر لـ"اليوم السابع"، أن التأثير سيكون على المديين القريب والبعيد على كمية الكهرباء الخاصة بتشغيل المصانع، قائلا: "سيحدث تخفيض فى الطاقة، ونحن نحتاج سنوياً 600 ميجاوات، ولا يمكن أن نتخيل أن تقل لاستمرار العمل".

كما حذر ياسر من تخفيض الأحمال الكهربائية الداخلة للمصانع فى مجمع الشركة، لافتاً إلى أنه إذا انخفضت حصة مجمع مصانع الألومنيوم بحوالى 100 ميجا فقط، ستتوقف 100 سارية، والتى تنتج 5800 طن ألومنيوم سنوياً. مضيفاً أن الخلية الكهربائية عند توقف السارية تنزع وتركب من جديد بتكلفة 500 ألف جنيه.

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