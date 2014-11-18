أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. مسرح المنوعات بمسرح تجارة كفر الشيخ والجامعة تكرم الفنانيين

Google+ Print
بالصور .. مسرح المنوعات بمسرح تجارة كفر الشيخ والجامعة تكرم الفنانيين بالصور .. مسرح المنوعات بمسرح تجارة كفر الشيخ والجامعة تكرم الفنانيين

مسرح المنوعات بمسرح تجارة كفر الشيخ والجامعة تكرم الفنانيين‎

شهد مسرح كلية التجارة جامعة كفر الشيخ ، احتفالية “مسرح المنوعات”، بالتعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وكم رئيس الجامعة الفنانيين.
> وحضر الاحتفالية عدد من الفنانين منهم الفنانة سلوى عثمان والفنان فاروق فلوكس​ ووفاء الحكيم وإيمان إمام ومحمد محمود ومنير مكرم وعواطف حلمى والمخرج تامر شحاتة والمذيع على مراد والمخرج نصر البحيرى.

مسرح المنوعات بمسرح تجارة كفر الشيخ والجامعة تكرم الفنانيين‎ 1

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا