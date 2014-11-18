شهد مسرح كلية التجارة جامعة كفر الشيخ ، احتفالية “مسرح المنوعات”، بالتعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وكم رئيس الجامعة الفنانيين.
> وحضر الاحتفالية عدد من الفنانين منهم الفنانة سلوى عثمان والفنان فاروق فلوكس ووفاء الحكيم وإيمان إمام ومحمد محمود ومنير مكرم وعواطف حلمى والمخرج تامر شحاتة والمذيع على مراد والمخرج نصر البحيرى.
بالصور .. مسرح المنوعات بمسرح تجارة كفر الشيخ والجامعة تكرم الفنانيين
شهد مسرح كلية التجارة جامعة كفر الشيخ ، احتفالية “مسرح المنوعات”، بالتعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وكم رئيس الجامعة الفنانيين.