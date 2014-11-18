بالصور .. مسرح المنوعات بمسرح تجارة كفر الشيخ والجامعة تكرم الفنانيين

شهد مسرح كلية التجارة جامعة كفر الشيخ ، احتفالية “مسرح المنوعات”، بالتعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وكم رئيس الجامعة الفنانيين.

> وحضر الاحتفالية عدد من الفنانين منهم الفنانة سلوى عثمان والفنان فاروق فلوكس​ ووفاء الحكيم وإيمان إمام ومحمد محمود ومنير مكرم وعواطف حلمى والمخرج تامر شحاتة والمذيع على مراد والمخرج نصر البحيرى.