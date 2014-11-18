ضبط 24 طن فول به سوس سام بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، اليوم الاثنين، من ضبط كميات كبيرة من الفول المخلوط بحشرات السوس الحي والنافق بإحدى شركات السلع الغذائية بكفر الشيخ.

كانت معلومات وردت للمقدم إسلام البدوي رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، باتفاق مدير إحدى شركات السلع الغذائية بكفر الشيخ مع أحد الموردين على توريد كميات كبيرة من الفول المخلوط بالسوس بفرع الشركة تمهيدًا لتوزيعها على البقالين التموينيين.

وقرر رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ تشكيل حملة تموينية برئاسة المحاسب عاطف نصر كبير مفتشي مباحث التموين، توجهت إلى الشركة ترقبًا لوصول شحنة الفول المخلوطة بالسوس وعقب توريدها بالشركة أفصح كبير مفتشي مباحث التموين عن هويته، واستدعى لجنة من مراقبة الأغذية للكشف والفحص.

وبالفحص وكشف تقرير لجنة مراقبة الأغذية، تبين أن كميات الفول تبلغ 24 طن، معبأة في أكياس بلاستيك زنة 1 كيلو جرام للواحد، بها سوس حي وحشرات نافقة، وأن السوسة سمراء تفرز موادً سامة.

تم التحفظ على كمية الفول، وإلقاء القبض على مدير الشركة، وسائق السيارة النقل الموردة لكميات الفول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6074 لسنة 2014 جنح قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق معهما.