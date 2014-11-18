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ربيع ياسين يبطل مفعول خوليت بالقرآن

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ربيع ياسين يبطل مفعول خوليت بالقرآن ربيع ياسين يبطل مفعول خوليت بالقرآن

لجأ ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب لحل إلهي لإبطال مفعول رود خوليت خلال مباراة مصر وهولندا في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

واستعاد شوبير مع ربيع ياسين ذكريات هذه المباراة عبر قناة "سي بي سي 2": "ربيع بدا عليه القلق الشديد قبل المباراة من القوة البدنية لخوليت وطوله الفارع".

وواصل شوبير: "خوليت كان لاعبًا مهاربًا للغاية، إلا أن ربيع قال لي بلهجة واثقة سأبطل مفعوله ببعض آيات القرآن".

وكان تعادل مع هولندا 1/1 ومع ايرلندا بدون أهداف، وخسر أمام إنجلترا، ليودع البطولة من الدور الأول.

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