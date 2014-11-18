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بالفيديو - طبيب المنتخب يعترف: نعم تم حقن الشناوي .. وغريب لا يعلم

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بالفيديو - طبيب المنتخب يعترف: نعم تم حقن الشناوي .. وغريب لا يعلم بالفيديو - طبيب المنتخب يعترف: نعم تم حقن الشناوي .. وغريب لا يعلم

اعترف طارق سليمان طبيب منتخب مصر بحقن أحمد الشناوي حارس مرمى من أجل إكمال عملية شفائه من الإصابة قبل لقاء السنغال، دون معرفة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة في لقاء الزمالك الأخير في الدوري المصري أمام حرس الحدود.

ولكن على الرغم من ذلك شارك أساسيا مع المنتخب أمام السنغال في لقاء انتهى بفوز السنغال بهدف مقابل لاشيء، بعد خطأ من الشناوي.

وخرج الشناوي مصابا بعد ثمان دقائق من مباراة السنغال، متأثرا بالإصابة ليتهم نادي الزمالك الجهاز الفني للمنتخب بحقن اللاعب وإشراكه اللاعب مصابا في اللقاء. ( طالع التفاصيل)

وأكد طارق سليمان في تصريحات تليفزيونية أنه بالفعل تم حقن الشناوي بـ" هيمولين" من أجل تقليل تورم إصابته ليصبح جاهزا للمشاركة في المباراة.

وأضاف " شوقي غريب لا يعلم، فهو اختصاص للجهاز الطبي وليس الفني، فحقن الشناوي كان جزء من العلاج".

وأوضح طبيب المنتخب أن الشناوي تدرب بصورة طبيعية جدا خلال ثلاث حصص مران للمنتخب، ولم يشارك مصابا في المباراة.

طالع - الزمالك يدرس مطالبة إتحاد الكرة بتحمل تكاليف علاج الثنائي المصاب

وأشار سليمان أنه من الطبيعي أن لا يعلم شوقي غريب بحقن اللاعب، فهو في الأول والأخير اختصاص الجهاز الطبي.

شاهد - طبيب المنتخب يتحدث عن حقن الشناوي

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فيديو اليوم السابع

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