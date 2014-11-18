صورة - جماهير الأهلي تدمر حافلة شباب الاتحاد السكندري

رغم فوز فريق الأهلي للشباب على ضيفه الاتحاد السكندري، إلا أن جماهير تنتمي للقلعة الحمراء قامت بتكسير حافلة الفريق الضيف عقب اللقاء.

وتغلب شباب الأهلي دون 20 عاما على فريق الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر.

وحرص عدد كبير من جماهير الأهلي على حضور اللقاء ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، لكن الفريق الضيف فوجئ بتكسير زجاج الحافلة الخاصة به بالكامل.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولو الفريق السكندري ذهبوا لتحرير محضر في قسم شرطة مدينة نصر لإثبات الواقعة، في الوقت الذي أرسل فيه اتحاد الكرة حافلة أخرى للفريق ليقله للأسكندرية.

وكانت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري كرة السلة قد شهدت مشاحنات بين جماهير الفريقين.