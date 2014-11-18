أبو ريدة: تصريحات شوقي غريب عقب لقاء السنغال ' سقطة '

يرى هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم، أن التصريحات التي أدلى بها شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر تعد سقطة في مشواره.

أبو ريدة هو من رشح شوقي غريب لتولي قيادة منتخب مصر وهو أبرز الداعمين له.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية يوم الاثنين: "الاتحاد المصري قام بالصرف على غريب كثيرا حتى يصل لهذا المستوى".

ويعتقد أبو ريدة أنه لابد من إعطاء شوقي غريب فرصته مع الاستعانة بلجنة فنية لدراسة اختياراته قبل اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف "ظهور شوقي غريب عقب مباراة السنغال وقوله بأنه حقق النتيجة التي سعى اليها أمر غير جيد، فهذه سقطة".

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ويلتقى منتخب مصر مع تونس يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2015 بالمنستير.