أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبو ريدة: تصريحات شوقي غريب عقب لقاء السنغال ' سقطة '

Google+ Print
أبو ريدة: تصريحات شوقي غريب عقب لقاء السنغال ' سقطة ' أبو ريدة: تصريحات شوقي غريب عقب لقاء السنغال ' سقطة '

يرى هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم، أن التصريحات التي أدلى بها شوقي غريب المدير الفني لمنتخب تعد سقطة في مشواره.

أبو ريدة هو من رشح شوقي غريب لتولي قيادة منتخب مصر وهو أبرز الداعمين له.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية يوم الاثنين: "الاتحاد المصري قام بالصرف على غريب كثيرا حتى يصل لهذا المستوى".

ويعتقد أبو ريدة أنه لابد من إعطاء شوقي غريب فرصته مع الاستعانة بلجنة فنية لدراسة اختياراته قبل اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف "ظهور شوقي غريب عقب مباراة السنغال وقوله بأنه حقق النتيجة التي سعى اليها أمر غير جيد، فهذه سقطة".

غريب: مصر قدمت أفضل مبارياتها.. وعانينا من ضغوط الجماهير

ويلتقى منتخب مصر مع تونس يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2015 بالمنستير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر