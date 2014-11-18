«ادعس ها المستوطن» تهز تل أبيب.. وأنس جرادات لـONA: «هكذا يقاوم الفنان الاحتلال»

كتب: أحمد أشرف

أغنية فلسطينية جديدة تدعو لدهس المستوطنين اليهود فى كل أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، قد أثارت حالة من الغضب العارم فى إسرائيل، عقب تداولها بصورة كبيرة فى جميع مواقع التواصل الاجتماعى.

وتداول نشطاء موقع “الفيسبوك” الفلسطينيين الأغنية التى يشارك فى غنائها كل من المطرب الفلسطينى أنس جرادات والمطرب أبو كايد، وذلك لتشجيع الفلسطينيين على قيادة السيارات وشن عمليات دهس ضد الإسرائيليين.

وقال أنس جرادات، فى تصريح خاص لوكالة ONA، رسالتنا رسالة شعب مظلوم ومقهور من 60 عام يعاني من ظلم وقهر احتلال غاشم لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين عسكري ومدني، مضيفًا “إسرائيل تمنعنا من دخول الأقصى من 60 عام يقتل ويشنق الفلسطينيين بدم بارد وبعد كل هذا ردنا ما هو الإ رد فعل على جرائم الاحتلال ونوع من أنواع المقاومة الشعبية”.

وأضاف أنس “أنا كفنان أقاوم في مجالي ومقاومتي هي بالكلمة فقط فهذا سلاحي الوحيد ويجب على كل عربي وكل فلسطيني أن يقاوم في مجاله، وأنا بهذا أقاوم في مجالى.

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