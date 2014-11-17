متجر ثالث لـ LUSH في لبنان في جو ممتع وغير تقليدي

احتفلت “LUSH Fresh Handmade Cosmetics” (لمستحضرات التجميل النضرة ذات الصناعة اليدوية)، وهي رائدة في الصناعة والبيع بالتجزئة، مستحضرات العناية بالبشرة بأخلاقية والعناية بالشعر، ومستحضرات الإستحمام ومستحضرات الجسم، بإفتتاح رسمي لمتجرها في ABC فرع الأشرفية بحضور سعادة سفير المملكة المتحدة في لبنان السيد توم فلتشر الذي لطالما دعم مجموعة المستحضرات، وأعضاء الصحافة وزبائن LUSH وABC المرموقين.

وقد حظي المدعوون بفرحة التعّرف على عالم LUSH الرائع واشتركوا بالأنشطة الممتعة والتفاعلية التي سلّطت الضوء على جو ممتع وغير تقليدي وفريد من نوعه في إختبار مجموعة الأصناف داخل المتجر، ومنها صناعة الفقاقيع وقنابل الاستحمام والتألق الحميم والتدليك اليدوي وهي قسم من المستحضرات التي أضاءت الأمسية وجعلت جميع الضيوف من كافة الاعمار يتمتعون بدهشة .

افتتاح متجر LUSHهو الثالث في لبنان مع العلم أن الفروع الثلاثة قد أنجزت في أقل من ثلاث سنوات. ولإظهار عربون شكرها لهذا النجاح المستمر، قدّمت LUSH إلى جميع ضيوفها أساور LUSH المصنوعة من الفضة باليد والمزينة كل واحدة منها بالألوان الحيوية التي تعكس نضارة مجموعة الأصناف.

وقد صرّحت السيدة لينا تنير، نائبة رئيس مجلس إدارة “LUSH Fresh Handmade Cosmetics”:" لقد عملنا بجد لجعل هذا الافتتاح حدثا استثنائيا ، ونحن فرحين جداً بهذا العدد الكبير من الحضور للاحتفال معنا بهذا النجاح ويعود الفضل لوجودنا هنا اليوم إلى دعم الجميع دون استثناء ولا يمكننا ان نكون أكثر سعادة من ذلك ولن تنتظر من زبائن ABC فرع الأشرفية اكتشاف عالم LUSH الرائع بل أننا نضمن اختبارا فريدا من نوعه داخل المتجر".

تشتهر مستحضرات LUSH، وهي مجموعة مستحضرات تجميل بريطانية متفوقة مصنوعة باليد ونضرة، بمقاربتها المبتكرة للعناية بالإستحمام والجسم والشعر والبشرة وإذ هي خلاقة في ريادة مستحضرات التجميل نظير قنابل الحمام الفوارة والمستحضرات الفقاعة والشمبوان الصلب، فإنّ LUSH تركز جيدا على المكونات النضرة مثل الفاكهة والخضار العضوية وأرقى الزيوت الأساسية. تنتج LUSH مستحضرات ذات جودة عالية ونباتية خالية من الاصناف الحافظة وخالية من التوضيب المسرف ولم تجر إطلاقا ً على أصناف LUSH أو على مكوناتها اختبارات على الحيوان .

وهذه الأخلاقيات هي في قلب مجموعة الاصناف وستبقى هنالك مع كل متجر جديد يفتتح عالميا ً.

محلات LUSH متواجدة في ABC ضبية وأسواق بيروت والآن في ABC الاشرفية.