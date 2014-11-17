ESTÉE LAUDER تتعاقد مع العارضة الشهيرة والظاهرة كيندال جينير

أعلنت علامة ESTÉE LAUDER اليوم أنها قد تعاقدت مع العارضة كيندال جينير نجمة الموضة الجديدة والتي تحظى بصيت كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. سوف تظهر كيندال في الحملات الإعلانية المطبوعة والتلفزيونية وعلى الإنترنت وسوف تلعب دورا فعالا في إنشاء محتويات مواقع التواصل الاجتماعية التي سوف تبقى محفوظة في قنوات ESTÉE LAUDER فضلا عن قنواتها الخاصة.

" تنشئ كيندال جسرا بين عالم أحدث صيحات الموضة وبين عالم مواقع التواصل الاجتماعي والترفية والتسلية، إنها أيقونة الجمال العصري التي تمثل جيلا جديدا من النساء ممن يعش الجمال والموضة والحياة 24/7 ، قالت جين هيتزمارك هوديز، رئيس العلامة عالميا، Estée Lauder:" إنها فتاة الإنستغرام بدون منافس ونحن متحمسون لتعزيز صورتها وصوتها وطاقتها وقوتها غير العادية على مواقع التواصل الاجتماعي لتقدم Estée Lauder إلى ملايين من النساء الشابات حول العالم."

قالت كيندال بتواضع كبير:"حقا إنني أشعر وكأنه حلم بأن أقوم بتمثيل علامة أيقونة كهذه—إنه شرف عظيم لي." لقد اكتشفت عندما كنت وراء الكواليس خلال أسبوع الموضة في باريس وطوال كل هذا الوقت أنه يجب علي أن أحتفظ بهذا الخبر سرا. أنا بغاية الحماس والشوق لمشاركته معكم الآن وأن أكون جزءا من Estée Lauder."

تحظى كيندال بشريحة واسعة من المتابعين والمعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي تزيد عن 30 مليون معجبا على الانستغرام، التويتر والفيسبوك، ما يجعلها العارضة رقم 1 على مواقع التواصل الاجتماعي مع معجبين يتزايد عددهم بسرعة حول العالم. في العام الماضي، حققت كيندال أيضا نجاحا وصعودا سريعا جدا في عالم الجمال والأزياء متوجا بإعلان إستي لودر إلى جانب 13 صفحة من الأزياء عرضت في إصدار ديسمبر في American Vogue من تصوير باتريك ديمارشيلييه.

ظهرت كيندال لأول مرة في أسبوع الموضة في فبراير، وهي تمشي على مسرح عروض Marc Jacobs لخريف/ شتاء 2014. وقد تبعه بسرعة ظهورها لأول مرة في أسبوع موضة haute couture لدى شانيل، حالما قامت بحملتها الإعلانية الكبيرة والهامة لـ Givenchy لخريف/ شتاء 2014. ومنذ ذلك الحين وهي تعرض لمصممين كبار مثل Balmain، Dolce & Gabbana و Fendi وظهرت على السجادات الحمراء خلال أهم الفعاليات في العالم بما فيها Met Gala، مهرجان كان للأفلام وجوائز MTV للموسيقى.

لقد عملت كيندال مسبقا مع أشهر مصوري الموضة والأزياء في العالم مثل باتريك ديمارشييه، ميرت وماركوس، ماريو سورينتي ومايكل جانسن وقد ظهرت في المجلات مثل Love و Vogue الباريسية و Wوخصصت 8 صفحات لنشر مقابلتها التي عملت ضجة كبيرة عند نشرها على الموقع الإلكتروني.

لطالما دعمت كيندال مؤسسة Ryan Seacrest Foundation وهي منظمة غير ربحية 501(c)(3) مكرسة لتلهم شباب اليوم من خلال التسلية والتعليم مع التركيز على المبادرات.

إستي لودر هي العلامة التجارية الرائدة لمجموعة شركات إستي لودر. تباع منتجات الشركة في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم. تعرف إستي لودر بتقدمها التكنولوجي ومنتجاتها العالية الفعالية والأداء، وتشتهر بالابتكار والرقي والجودة الفائقة. تنتج إستي لودر بعض من منتجات العناية بالبشرة والماكياج والعطور الأكثر شهرة عالميا، والتي تحبها النساء حول العالم.