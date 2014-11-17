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نيلي كريم بمكياج مميّز من مستحضرات Wow by Wojooh

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نيلي كريم بمكياج مميّز من مستحضرات Wow by Wojooh نيلي كريم بمكياج مميّز من مستحضرات Wow by Wojooh

الإثنين 17-11-2014 17:09

بيروت- سيدتي نت

جميعنا نعشق برنامج “So You Think You Can Dance”. فمنذ أن أبصر النور في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2005، ونحن نتابع أكثر الراقصين الأمريكيين موهبة الذين يشعلون المسرح كل أسبوع. ومنذ بدايته انتشر البرنامج في أكثر من 25 دولة حول العالم ليصل أخيرا هذا العام إلى منطقتنا مع “So You Think You Can Dance Arabia” أو "يلاّ نرقص" باللغة العربية.
ومع أكثر الراقصين تمرّساً من شتى أنحاء المنطقة وطاقم مؤلّف من أهمّ الحكّام، سيقدّم البرنامج للمشاهد موسماً لن يفارق الأذهان. ويضم طاقم الحكّام الممثلة المصرية نيلّي كريم التي تتمتّع أيضاً ببعض الخبرة في رقص الباليه، لذا فكان من الضروري أن تكون مجموعة Wow by Wojooh متواجدة على المسرح أيضاً!
فإذاً كل أسبوع نحن على موعد مع نيلي كريم خلف الكواليس حيث تقوم خبيرة التجميل بتحضيرها لأضواء العرض والمسرح. تابعوا البرنامج لتكتشفوا إطلالات نيلي كريم الرائعة، حصرياً مع مستحضرات Wow by Wojooh!

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سيدتي