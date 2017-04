شاركي في احتفالات اليوم الوطني للإمارات مع مستحضرات LUSH!

بيروت- سيدتي نت

دلّلي نفسك بالمزايا الجمالية لمجموعة مكياج Emotional Brilliance من Lush فيما تحتفلين باليوم الوطني الـ 43 للإمارات في شهر ديسمبر المقبل. Liquid Lips هي مجموعة بلاسم الشفاه المنعّمة للبشرة ومتوفّرة باللون الأحمر الصارخ لتبدئي به تحضير إطلالتك الوطنية. أمّا كريمات العيون وأقلام تحديد العيون المصنوعة من خليط بتلات الورد والزيوت العضوية، فتتوفر بدرجات الأخضر من مثل Healthy وWise. ولتمثيل اللون الأبيض، لمَ لا تضفين لمسة من اللمعان باستعمال قلم تحديد العيون الفضّي Success. وأخيراً، تساهم مسكارا Eyes Right السوداء في إضفاء اللمسات الأخيرة على إطلالتك الجديدة بمناسبة اليوم الوطني. هذه المسكارا جميلة ولطيفة بحيث تناسب العيون الحسّاسة.

قلم تحديد العيون "Healthy" وظل العيون الكريمي “Wise” يمثّل الأخضر الأمل والفرح والحبّ والتفاؤل. ستنير هذه الألوان وجهك فتتفتحين كزهرة ملؤها الثقة بالنفس.

"Power" من مجموعة Liquid Lips يمثّل اللون الأحمر في علم الإمارات العربية المتحدة الجرأة والشجاعة والقوّة ورباطة الجأش. يجمع Power كلّ ذلك بلونه الأحمر الصارخ ولمسة الذهبي اللافتة لتطلقي العنان لقوّتك الداخلية.

مسكارا Eyes Right - سوداء يمثّل الأسود قوّة الشخصية، وتُعتبر مسكارا Eyes Right من أساسيات المجموعة. جدير بالذكر أنّ خلاصة القمح الأخضر الطازجة أضيفت إليها لتغذية رموشك وتقويتها.

قلم تحديد العيون الأسود "Success" الأبيض رمز السلام والصدق ولكن أضيفي قليلاً من اللمعان إليه فيبدأ الاحتفال! سيمنح Success عينيك الترف الذي تستحقّينه.