الإعلامي تامر أمين لهيفا وهبي: إما أن تعتذري أو تسكتي

القاهرة_مروة عبد الفضيل

شنّ الإعلامي المصري تامر أمين هجوماً عنيفاً على الفنانة هيفا وهبي خلال إحدى فقرات برنامجه "من الآخر" الذي يعرض على قناة روتانا مصرية، موضحاً أنّ مديرة أعمال هيفا ورداً على البيان الذي تبرّأت فيه قناة CBC من فستان المغنية الشفاف الذي ظهرت به في "ستار أكاديمي"، كتبت بالأمس عبر حسابها الشخصي على "تويتر" ما معناه أن القناة استفادت من شعبية هيفا بشكل كبير واستعانت بمثل مصري شعبي "نفسي فيه وأقول إخيه"، فتساءل تامر "نفسنا في إيه؟ في هيفا ولا الفستان؟"، وأشار إلى أنه على هيفا أن تعلّم مديري أعمالها الحديث بشكل لائق ولا بد أن يكون كلامهم وردودهم موزونة.

وأضاف تامر أن هيفا قالت في تصريح لها إنها لم تكن تعلم أن الفستان شفاف بهذا الشكل، وهو ما زاد الطين بلّة بحسب تامر الذي سألها "ألم تجري بروفات لدى مصمم الأزياء وأنت فنانة تجرين مليون بروفة على كل فستان ترتدينه؟ وإذا كانت كل مرايا منزلك تهشمت فهناك مرآة في ستوديو برنامج "ستار أكاديمي" ونعلم أنه كان معك حوالي خمسة أو أربعة فساتين أخرى وبلغ سعر فستانك الشفاف 24 ألف دولار"، وأنهى رسالته إلى هيفا قائلا:"إما أن تخرجي وتعتذري عن الفستان أو تسكتي أفضل".