ليام هيمسورث: لا أتحمل تقبيل جينيفر لورانس

في جرأة صادمة، صرّح الممثل Liam Hemsworth بأنّ تقبيله الممثلة الشقراء الجميلة Jennifer Lawrence تجربة مقزّزة، لا يتحمّلها.

وبكلّ صراحة، تحدّث الممثل عن تجربته المقزّزة في تقبيل الممثلة الأكثر أناقة، خلال فقرة "سؤال وجواب" من حلقة الجمعة بتاريخ 14 نوفمبر من برنامج " The Tonight Show With Jimmy Fallon".

ولم يتردد Liam في الإجابة عن السؤال حول أكثر مشهد غير مريح صوّره في حياته، إذ اختار على الفور مشهد تقبيله Jennifer، وقال: "أيّ مشهد تقبيل بيني وبين Jennifer Lawrence يعدّ مشهداً غير مريح، ولا أتحمله".

وأضاف Liam : "عندما تشاهد المشهد من الخارج يبدو أنه صورة رائعة. إنّها واحدة من أعز أصدقائي، وأحبّها، لكن لو بيننا أيّ مشهد تقبيل، فإنّها تحرص على تناول الثوم أو سمك التونة أو أيّ شيء مقزّز".

وتابع: "قبل تصوير المشهد تُخبرني أنها أكلت لتوّها تونا أو ثوماً ولم تغسل أسنانها، وعندها أقول لنفسي: رائع، لا أستطيع الانتظار حتى أتذوّق الطعم".

يُذكر أنّه سيعرض بعد أيّام للثنائي Liam Hemsworth و Jennifer Lawrence الجزء الجديد من فيلم " The Hunger Games ".

جينيفر لورانس تقاطع مواقع التواصل الاجتماعي